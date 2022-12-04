VASKİ Personel alım ilanı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi bünyesinde mevsimlik işçi (5 ay 29 gün) olarak görevlendirilmek üzere; 7 engelli beden işçisi (genel), 102 adet beden işçisi (genel) ve 51 adet silahlı özel güvenlik personeli alınacağı belirtildi. İnternet üzerinden alınacak başvurular için son tarihin 9 Aralık 2022 Cuma günü saat 17.00 olduğunu belirtilen açıklamada, “Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün iştiraklerinden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketine yapılacak olan mevsimlik (5 ay 29 gün) engelli beden işçisi (genel), mevsimlik beden işçisi (genel)ve mevsimlik (5 ay 29 gün) silahlı özel güvenlik personeli alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır. Şeffaflık ve liyakat esaslı verilen ilanda kura usulü ile alım yapılacaktır. Başvurular 05.12.2022 - 09.12.2022 tarihleri arasında sadece kariyer.vaski.gov.trinternet üzerinden alınacaktır. Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde belirli süreli iş sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir. Duyurumuz web sitemiz www.vaski.gov.tr adresinden yayınlanacaktır” denildi. İHA