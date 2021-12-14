VASKİ'nin alacağı 100 personelin kura çekim tarihi belli oldu!

VASKİ Genel Müdürlüğü istihdam edeceği 58 genel beden işçisi ile 42 silahlı özel güvenlik personeli alımının kura çekim tarihi belli oldu. VASKİ yaptığı açıklamada "VASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde (5 ay 15 gün) olarak görevlendirilmek üzere 58 genel beden işçisi ile 42 silahlı özel güvenlik personel alımı kura çekimi 15.12.2021 Çarşamba Günü saat 14:00’da VASKİ Toplantı Salonumuzda noter huzurunda gerçekleştirilecektir." ifadesini kullandı.