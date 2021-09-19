VASKİ Ercişlileri Uyardı! Su Kesintisi Olacak...

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Erciş ilçesine bağlı bazı mahallelerde temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

GÜNCEL 19.09.2021, 11:14
VASKİ Ercişlileri Uyardı! Su Kesintisi Olacak...

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; "Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Morgedik Regülatöründe yapılacak temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle; 20 Eylül 2021 tarihinde 08:00 - 20:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Söz konusu su kesintisinden; Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ, Adnanmenderes (Yukarı TOKİ Konutları), Beyazıt (Solaha Mevkii ), Kocapınar ve Akbaş Mahalleleri etkilenecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı temizlik ve bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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