VASKİ Ercişlileri Uyardı! Su Kesintisi Olacak...
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Erciş ilçesine bağlı bazı mahallelerde temizlik ve bakım çalışmaları nedeniyle zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
GÜNCEL 19.09.2021, 11:14
Kaynak: İHA
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