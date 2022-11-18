Vaski’ den zorunlu su kesintisi duyurusu!
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Edremit ilçesine bağlı Yeni Cami Mahallesi Kale Caddesi’nde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Edremit/Yeni Cami Mahallesi Kale Caddesi’nde içme suyu hattı bağlantısı çalışması nedeniyle; 18 Kasım 2022 Cuma(Bugün) saat 10:00 – 16:00 saatleri arasında Yeni Cami Mahallesi’nde zorunlu su kesintisine gidilecektir” denildi.
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