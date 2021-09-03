VASKİ'den suya bir zam daha!

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü yıl içerisinde suya ikinci kez zam yaptı. 2020 yılı Haziran ayı ve 2021 yılı başında suya zam yapan VASKİ, dün bir kez daha zam kararı aldı.

GÜNCEL 03.09.2021, 11:51
VASKİ'den suya bir zam daha!

Van'daki ticarethaneler için yılbaşında suyun metreküpünü 6,96'ya, meskenler için ise 4,61'e çıkaran Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, dün suya bir kez daha zam yaparak, ticarethaneler için suyun metreküpünü 7,98'e, meskenler için ise 5,22'ye çıkardı. Meskenler için kayıp suyun metreküpü 6,4'e çıkarılırken, ticarethaneler için kayıp suyun metreküpü ise 9,99'a çıkarıldı.

Yılbaşında suya zam yapan Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, dün suya bir kez daha zam yaptı. Özellikle elektrik ve doğalgaza yapılan zamdan sonra, ticarethaneler için suyun metreküpünün 7,98'e, meskenler için ise 5,22'ye çıkarılması vatandaşları düşündürüyor.

VASKİ'nin suya yaptığı zamma büyük tepki gösteren vatandaşlar, zor durumda olduklarını belirterek VASKİ'nin zammı makul seviyelere çekmesi gerektiğini söylediler.

VASKİ tarafından suya yapılan zammın kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirten vatandaşlar, yapılan zammın yüksek olduğunu belirttiler. Meskenlerin su metreküp fiyatının 4.61'den 5.22'ye ticarethanelerin ise 6,96'dan 7,98'e yükseltilmesine büyük tepki gösteren Vanlılar yetkilileri zammı değerlendirmeye davet etti.

EN PAHALI SUYU VANLILAR İÇİYOR

Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yapılan araştırmaya göre, en pahalı suyu Vanlıların içtiği ortaya çıktı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, 1 yıl içerisinde suya üç kez zam yapıldığını ve kararın bir kez daha gözden geçirilmesini istediler.

Van Bölge Gazetesi

#vaski
Yorumlar (2)
ali 6 saat önce
zamı yapın neyarsanız yapın biryıl kaldı birazdaha dişimizi sıkacaz ondan sonra size tekmeyi vuracaz
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haktan 5 saat önce
Vaskiden bir hizmet daha.......... Suya zam suya zam suya zam...............
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