VASKİ'den 13 ilçeye 173 milyon TL’lik yatırım

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların modern bir alt yapıya kavuşması için 2022 yılında 13 ilçeye 173 milyon TL’lik yatırım yaptı.

GÜNCEL 18.01.2023, 11:12
VASKİ'den 13 ilçeye 173 milyon TL’lik yatırım

VASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelindeki vatandaşların modern bir alt yapıya kavuşması için altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Özellikle kent merkezi ve ilçelerde altyapı atağını sürdüren VASKİ, yatırım programına aldığı projeleri hayata geçirerek geleceğe yön veriyor. Yatırımları kent genelinde eşit miktarda kullanmak için özverili bir çalışma yürüterek 2022 yılında içme suyu ve kanalizasyon ağını daha güçlü hale getirdi. VASKİ Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı, “2022 1. ve 2. Etap İçme Suyu ve Kanalizasyon Yatırım Programı” çerçevesinde kent genelindeki muhtelif mahallelerde yeni nesil ve uzun ömürlü malzemeler kullanarak içme suyu hattı, kanalizasyon hattı imalatı, kaptaj, sondaj, maslak ve depo yenileme çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca atık su konusunda önemli projelere imza atan VASKİ, yatırım programı çerçevesinde Gürpınar, Muradiye ve Saray ilçelerinde atık su arıtma tesisi için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda VASKİ Genel Müdürlüğü, 2022 yılında 173 milyon TL yatırım bedeliyle 13 ilçedeki 352 mahallede 400 kilometre içme suyu hattı, 32 kilometre kanalizasyon hattı imalatı, 93 adet depo-kaptaj onarımı, 5 bin 800 metre sondaj, 35 adet enerji nakil hattı ve terfi binası imalatı gerçekleştirdi. Ayrıca 117 milyon TL’lik yatırım bedelliyle Gürpınar, Muradiye ve Saray ilçelerinde atık su arıtma tesisi sorununu çözmek için inşaat yapım işine başladı. Yeni yatırımlarla birlikte kentteki alt yapı daha sağlıklı ve modern hale gelirken, yatırımların önümüzdeki süreçte devam edeceği kaydedildi.

#vaski #Ülker Cem Kaplan
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