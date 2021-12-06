VASKİ'de engelli personellere yönelik program düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kurumdaki engelli personellere yönelik program düzenledi. Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda kurumda çalışan engelli personellere yönelik program düzenlendi. Program kapsamında VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Müdür Yardımcıları Emre Eşme ve Kemal Balkış kurumdaki engelli personellerle bir araya geldi. VASKİ Genel Müdürü Kaplan, engelli personellerle yakından ilgilenerek, istek ve taleplerini dinledi. Düzenlenen programda konuşan VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, engelli bireylerin toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğunu kaydederek, engelli bireylerin yalnızca bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiği kaydetti. Yılın belirli gün ve haftalarında değil, yılın her günü engelli bireylerin hatırlanması gerektiğini ifade eden Genel Müdür Kaplan, devamında şunları aktardı: "En büyük engel sevgisizliktir. Fiziki engeller değil, kalplerdeki engeller sorun teşkil etmektedir. Dolaysıyla engelli kardeşlerimize karşı her konuda yardımcı olmak hepimizin asli görevidir" dedi.