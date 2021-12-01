VASKİ 100 personel alacak! İşte detaylar  

VASKİ Genel Müdürlüğü’nün iştirakleri ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi bünyesinde mevsimlik işçi (5 ay 15 gün) olarak görevlendirilmek üzere; 58 adet Genel Beden İşçisi ile 42 adet Silahlı Özel Güvenlik Personeli alınacak.  

GÜNCEL 01.12.2021, 14:35 01.12.2021, 15:03
VASKİ 100 personel alacak! İşte detaylar  

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’nün iştiraklerinden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi bünyesinde mevsimlik işçi (5 ay 15 gün) olarak görevlendirilmek üzere; 58 adet Genel Beden İşçisi ile 42 adet Silahlı Özel Güvenlik Personeli alınacaktır. İnternet üzerinden alınacak başvurular için son tarih 08 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 17:00 olacaktır. 

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’nün iştiraklerinden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketine yapılacak olan mevsimlik (5 ay 15 gün) Genel Beden İşçisi ile Silahlı Özel Güvenlik Personeli alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır. Şeffaflık ve liyakat esaslı verilen ilanda kura usulü ile alım yapılacaktır. 
Başvurular 01.12.2021 – 08.12.2021 tarihleri arasında sadece kariyer.van.bel.tr internet üzerinden alınacaktır. Covid-19 (Koronavirüs) salgınından ötürü hiçbir şekilde yüz yüze başvuru kabul edilmeyecektir. 

Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli iş sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketine alınacak 58 mevsimlik (5 ay 15 gün) Genel Beden İşçisi ile 42 mevsimlik (5 ay 15 gün) Silahlı Özel Güvenlik Personeli için aranan genel ve özel şartlar; 

GENEL BEDEN İŞÇİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. 01.01.1981 - 01.01.1996 tarihleri arasında doğmuş olmak, 
3. En az ilkokul mezunu olmak. 
4. Arşiv araştırması yapılmış olmak. 
5.  Çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak, 
6. İlan tarihi itibarıyla, en az 1 yıldır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak, 
7. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
8. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 
9. Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak, 
10. İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık raporu olmak, 
Yapılacak başvurularda erkek adaylar değerlendirilmeye alınacaktır. 

GENEL BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Başvuru Formu. (Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait kariyer.van.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.) 
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi, 
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi 
4. Arşivli adli sicil kaydı ( E devlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.) 
5. Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
6. Son 6 ay’a ait çekilmiş fotoğraf 
7. İkametgâh Belgesi 

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİ  MÜRACAAT KOŞULLARI 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. 01.01.1981 - 01.01.1996 tarihleri arasında doğmuş olmak, 
3. En az lise mezunu olmak, 
4. Arşiv araştırması yapılmış olmak. 
5. Erkek Adaylar için çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak, 
6. İlan tarihi itibarıyla, en az 1 yıldır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak, 
7. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
8. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 
9. Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak, 
10. İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık raporu olmak. 
Merkez İlçelere ( Tuşba-İpekyolu) alınacak 12 Silahlı Özel Güvenlik Personellerden 1 (bir) Kadın, 11 (onbir) Erkek aday alınacaktır. 

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. Başvuru Formu. (Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait kariyer.van.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.) 
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi, 
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ( En az Lise) 
4. Arşivli adli sicil kaydı ( E devlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.) 
5. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
6. Son 6 ay’a ait çekilmiş fotoğraf 
7. İkametgâh Belgesi 
8. Silahlı Özel Güvenlik Sertifikası Fotokopisi  ( Başvuru tarihi itibarıyla Özel Güvenlik Sertifikasının bitiş süresine en az 9 ay kalmış olması gerekmektedir.) 

GÖRÜŞME BİLGİLERİ 

1- Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar 15 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14:00’da Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binasında bulunan toplantı salonunda Noter huzurunda yapılacak kura yöntemiyle belirlenecektir. 
2- Noter huzurunda yapılacak kura çekimi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü resmi web sayfasında canlı olarak yayınlanacaktır. COVİD-19 tedbirleri kapsamında yapılacak kura çekilişine katılım sağlanmayacaktır. Adaylar kura çekilişini canlı yayında takip edebilecektir. 

Duyurumuz web sitemiz www.vaski.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

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