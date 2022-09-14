Vanspor'dan Van Valisi Dr. Ozan Balcı’ya Teşekkür!

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Dr. Ozan Balcı’dan 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK'müze destek geldi.

2022–2023 Futbol Sezonu kapsamında kulübümüzün kullanmış olduğu Şahabettin Özarslaner Tesislerinin bakım ve onarımı Van Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanmıştır.

Kulübümüz tarafından kullanılmak üzere otobüs hizmeti ve yakıt giderleri Van Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.

Şahabettin Özarslaner tesisimizde personel desteği Sayın Valimizin olurları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Van Büyükşehir Belediyesi şirketi BELVAN ile 2022-2023 sezonu formalarımızda sırt sponsorluğu anlaşması imzalanmıştır.

Vanspor FK yönetimi olarak göreve başladığımız ilk günden itibaren kurumsal ilişki ve protokollerimizi pozitif bir ayrımcılıkla güçlendiren, maddi ve manevi olarak her daim yanımızda olan Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Dr. Ozan Balcı’ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Mehmet Fatih Çelikel’e, Daire Başkanlarımıza ve Belediye çalışanlarına teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz.

Hep birlikte daha güçlü olacağımıza olan inancımızla bu süreçte kulübümüzü bir an olsun yalnız bırakmayan, kongre süreci ile birlikte kulübümüzün sorunları ile yakından ilgilenen Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dr. Ozan Balcı’ ya şükran ve saygılarımızı arz ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.

Vanspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu adına

Feyat KIYAK - Van Spor Futbol Kulübü Başkanı