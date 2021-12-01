Vanlının balık tercihi; Van Balığı, Hamsi ve İstavrit

Kışın en çok tercih edilen ürünlerinden olan balık, havaların soğumasıyla birlikte daha çok tüketiliyor. Uzmanların da önerdiği balık, bu mevsimlerde daha bol oluyor ve balıkçı tezgahlarını renklendiriyor. Vatandaşlar, isteğe bağlı olarak balığı temizletilmiş şekilde, tavada veya fırında pişirilmiş şekillerde de satın alabiliyor. Durum böyle olunca, balıkçılarda kış boyunca yoğun bir iş maratonu söz konusu oluyor.

Havaların soğuması ile birlikte balıkçılarda da yoğunluk artarak devam ediyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği balık türünü ise Van Balığı, Hamsi ve İstavrit oluşturuyor.

Van Gölü Balıkçılık işletmecisi Bülent Demir, yoğun bir iş dönemine girdiklerini söyledi. Vanlıların balık ile arasının iyi olduğunu belirten Demir, en fazla ilginin de Van Balığı, Hamsi ve İstavrit'e gösterildiğini söylüyor.

Yıllardır bu durumun değişmediğini kaydeden Demir; “Hemşehrilerimiz genellikle Van Balığı, Hamsi ve İstavriti tercih ediyor. Sanırım hem damak tadına hitap ediyor bu balık türleri, hem de fiyatları öbürlerinden daha uygun. İsteyen vatandaşımız balığını tezgahta olduğu gibi almayı tercih ediyor, kimisi balığı temizleterek ya da pişirterek alıyor. Müşterilerimiz nasıl isterlerse bizler o şekilde hazırlayıp sunuyoruz balığı” diye konuştu.

Şuan tezgahlarında 15 çeşitten fazla balık türü olduğunu kaydeden Demir, haftasonları ise balık çeşidinin 25'in üzerine çıktığını ifade ediyor.

BALIK FİYATLARI

Balık fiyatlarına ilişkin de bilgi veren Van Gölü Balıkçılık işletmecisi Bülent Demir, şunları söyledi; “Şuan itibari ile hamsi ve istavritin kilo fiyatı 20 TL'den satılıyor. En çok tercih edilen balık türlerimizden olan Van Balığının kilosu ise 15 TL'den satışa sunuluyor. Geçtiğimiz hafta Van Balığının kilo fiyatı 12 TL'ydi ancak bu aralar balık biraz az çıktığından kilo fiyatı da yükseldi. İlerleyen günlerde fiyatı yeniden düşebilir. Bunların yanı sıra çipura 55-60 lira, kaya ve deniz levreği 65 lira, çinekop 50 lira, dil balığı 70 lira, turna balığı 60 lira, sarıkanat 45 lira, palamut ise 35 liradan satışa sunuluyor.”

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