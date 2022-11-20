Vanlılar sokak köpeklerinden rahatsız!

Türkiye genelinde başıboş köpek saldırıları ciddi boyutlara ulaşırken, Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan vatandaşlar da bu durumdan muzdarip. Tuşba'da çok fazla başıboş köpek olduğunu dile getiren ilçe sakinleri, belediye ekiplerinin harekete geçmesini istedi.

İLLA BİR CANIN MI GİTMESİ LAZIM?

Konuyla alakalı WanHaber'e konuşan mahalle sakinleri, "Van Büyükşehir Belediyesi'nin harekete geçmesi için illa bir canın mı yitirilmesi lazım?" siteminde bulundu. Özellikle sabah öğrencilerin okula gittikleri sırada büyük tehlike arzeden sokak köpekleri, ilçe halkının korkulu rüyası oldu. Tuşbalılar, yetkililerin bu konuya bir el atmasını istedi.