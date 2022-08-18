Vanlı sigortacılar TSO seçimlerine bağımsız giriyor

Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesinde hiçbir başkan adayı ile hareket etmeyeceklerini belirten, Van Sigortacılar Derneği Başkanı ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Şükrü Üzal, sigorta acenteleri, bankalar, kuyumcular, döviz büroları ve kooperatiflerin bulunduğu 7. meslek gurubunda, bağımsız olarak seçime katılacaklarını açıkladı.

Sütçü Kenan Kahvaltı Salonu'nda kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Van Sigortacılar Derneği Başkanı ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Şükrü Üzal ve sigorta acenteleri yetkilileri, kendi aralarında yaptıkları istişareler sonucunda hiçbir aday ile hareket etmeyeceklerini ve herkese eşit mesafede olduklarını söyledi. Hizmet grubu olarak daha kaliteli hizmetler verebilmek için Van TSO'da temsil sayılarının daha fazla olması gerektiğini belirten Başkan Üzal, kente olan hizmet borçlarını iyi şekilde yerine getireceklerini vurguladı.

"BÜTÜN ADAYLARA AYNI MESAFEDEYİZ"

Van Sigortacılar Derneği Başkanı ve Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Şükrü Üzal, meslek grubu olarak seçimlere bağımsız katılacaklarını belirterek, "Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de ticaret ve sanayi odası seçimleri 2022 Ekim veya Kasım ayları içerisinde yapılacağı söylenmektedir. Odamızda 19 meslek grubu olup biz sigorta acenteleri olarak da odamız 7'nci meslek grubunda faaliyet göstermekteyiz. 7. meslek grubunda sigorta acenteleri, bankalar, kuyumcular, döviz büroları ve kooperatifler bulunmaktadır.

Bu yıl yapılacak ticaret ve sanayi odamız seçimleri önceki 6 kişi adaylıklarını açıklamış ancak bugüne kadar faal olarak dört başkan adayı meslek gruplarını oluşturmakta olduğu görülmektedir. Biz sigorta acenteleri olarak meslek grubumuz ile bir araya gelip, kendi aramızda istişarede bulunup, hangi adayla hareket etmemiz konusunda bilgi alışverişinde bulunduk.

Hakikaten şu ana kadar çok kıymetli 4 adayın olduğu, ancak meslek grubumuzun büyük bir bölümü olarak, tüm adaylara eşit uzaklıkta bulunmamız gerektiği ve odamızda meslek grubumuzun temsil sayımızın daha fazla olması gerektiğini, temsil sayımızın fazla olması halinde mesleğimize daha fazla hizmet edeceğimizi, her meslek grubu gibi bizim meslek grubumuzun da ilimize hizmet borcu olduğunu ve bu hizmet borcumuzu en iyi şekilde yapabilmemiz için odamızda temsil sayımızın daha fazla olması gerektiğine inanıyoruz. Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine sigorta acenteleri olarak bağımsız meslek grubu olarak katılmaya karar kıldık" dedi.

"TEMSİL SAYIMIZIN ARTMASI İÇİN BÖYLE BİR KARAR ALDIK"

Seçimden sonra herhangi bir beklentileri olmadan hem Van'a hem de mesleklerine hizmet borçlarını ödemek için çalışacaklarını belirten Başkan Üzal, "İlimizde levhaya kayıtlı 159 tane sigorta acentesi, 14 tane şubemiz, levhaya kayıtlı 14 tane de bekleyiniz var. Bu arkadaşlarımız, mesleklerinde çok deneyimli ve donanımlı arkadaşlardır. Sigortacılık faaliyetlerini ilimizde yaymaya çalışıyoruz. Bunu yaparken, bazen bizim de eksikliklerimiz olabiliyor. Bunları mümkün mertebe gidermeye çalışıyoruz. Derneğimiz, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu'na bağlı bir dernektir. Federasyonumuz Türkiye'de 53 derneğin ortaklaşmasıyla kuruldu.

Mesleğimizle ilgili birçok çalışma yapmaktayız. Daha önceki dönemlerde sigortacıları sadece 1 meclis üyesi temsil ediyordu. Bu yıl sigortacılar olarak 3 meclis üyesinin bizi temsil etmesi için böyle bir karar aldık. 7. meslek grubunda 270 civarında tacir oy kullanacak. Bunların 159'u sigortacılardan oluşmaktadır. Meslek grubumuzun 3'te ikisini sigortacılar temsil ediyor. Bu sayıyla tek bir meclis üyesinin gitmesini doğru bulmuyoruz. Diğer meslek gruplarının oy toplamı ise 117 civarındadır. O meslek gruplarına da çok saygılıyız.

Onlarda kendi meslek grupları için mücadele ediyor ve hizmet ediyor. İlimizde sigortacılık meslek grubunun sorunlarının çok fazla olduğundan, meclis üyesinin fazla olması bu sorunların daha rahat çözüleceğine inanıyorum. Bu yüzden birazda bağımsız girmeyi düşündük. Çoğunluk olarak böyle bir karar aldık. Burada bizimle beraber hareket etmeyenler de olacaktır. Onlara da saygı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Üzal, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bölgegazetesi