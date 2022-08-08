Vanlı sanayicilerden itfaiye talebi

Tuşba Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Kooperatifi Yönetimi Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde çıkan yangına yapılan müdahale, yangının oluşturduğu zarar ve itfaiye talebi dile getirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Yaklaşık 20 yıldır ilimizde 80 e yakın lisanslı firma ile Geri Dönüşüm sektöründe hizmet vermekte ve ilimiz istihdamına katkı sağlamaktayız. Yaptığımız işin çevreye katkıları olduğu gibi çeşitli riskler barındırdığı gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Kağıt, poşet, plastik gibi petrol türevi geri dönüşüm atıkların küresel ısınmanın da etkisi ile saniyeler içerisinde alev aldığı ve sektörde kümelenmiş toplu iş yerlerimizin bulunduğu sitemizde ciddi riskler oluşturduğunu belirtmek isteriz.

Nitekim geçtiğimiz hafta içerisinde lisanslı 2 firmamızda çıkan yangına itfaiye ve belediye ekipleri güçlükle müdahalede bulunmuş, saatler süren çabalar neticesinde yangın kontrol altına alınmıştır. Olay esnasında sitemizde sabit bir itfaiye aracı veya arazözün bulunmamasından dolayı maddi zararın boyutu 6 Milyon lirayı bulmuştur. Maddi zararın yanı sıra çevreye verdiği zararın telafisi yoktur.

Bu ve buna benzer durumlarla tekrar karşılaşmamak, olsa bile zararı minimize etmek maksadıyla yangına erken müdahalede bulunmak ve bir çevre felaketinin önüne geçmek için kooperatifimiz bünyesine bir yangın söndürme aracının Valilik, Belediye ya da kamu kurumlarınca tahsis edilmesini talep etmekteyiz” denildi.