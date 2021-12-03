Vanlı ressamlar Bursa'da sergi açtı
Vanlı Ressamlar Mustafa Çalağan ile Mustafa Akbaş Bursa'da "Renklerin Dili Tuşba" isimli resim sergisi açtı.
Van Güzel Sanatlar Derneği'nin şehirlerarası yapmış olduğu sergi, bu kez Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Söz konusu sergiyle ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan ressam Mustafa Akbaş "Ben Vanlı bir ressam olarak çok uzun zamandır Bursa'da yaşıyorum. Buradaki vazifem gereği her ne kadar Van'da olamasam da değerli dostum ve meslektaşım Mustafa Çalağan ile birlikte Bursa'da bir sergi açalım istedik. Van'a olan sevgimizden dolayı serginin adını da "Renklerin Dili TUŞBA" koyduk. Polisan Boya sergimizin açılması için bizlere ciddi anlamda maddi ve manevi katkılar sundu. Bu vesileyle sanata olan hassasiyeti için Polisan Boya'ya şükranlarımı sunuyorum. Resims bir hafta açık olacak. Açılışını ise 6 Aralık'ta yapacağız" dedi.
Ressam Mustafa Çalağan ise "Ben Van'da yaşıyorum ve orada görev yapıyorum. Ama bu güzel sergimizin açılışı için Van'dan kalkıp Bursa'ya geldim. Gerek Bursa'daki hemşehrilerimiz olsun gerekse de resim meraklılarını ve bütün sanatseverleri sergimize bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
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