Vanlı Müteahhidin Ölümünde Cinayet Şüphesi
Van'ın Muradiye ilçesi Kandahar mahallesinden müteahhitlik yapan Recep Acar (31) şüpheli bir şekilde Gaziantep’te bir yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı.14 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün kaybeden Recep Acar Kalp krizi geçirdiği düşünülen müteahhidin kalp krizi geçirmediğinin belirlenmesi üzerine polis cinayet soruşturması başlattı.
Olay, 11 Haziran günü Gaziantep'in Taşlıca Mahallesi'nde bulunan özel bir yüzme havuzunda yaşandı. Müteahhit Recep Acar (31), inşaat firmasındaki çalışanlarıyla birlikte serinlemek için havuza gitti. Havuzda bir süre yüzen Acar'ın uzun süre suyun altında kalmasından şüphelenen havuz çalışanları havuza atladı. Acar'ı havuzdan baygın bir şekilde çıkaran çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Acar, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Acar, yoğun bakım ünitesinde 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün gece kaybetti.
Yaşamını yitiren Acar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Acar'ın ailesine teslim edilen cenazesi memleketi Van'a getirildi. Havuzda kalp krizi geçirerek boğulduğu tahmin edilen Acar'ın hastanede kalp krizi geçirmediği belirlendi.
Recep Acar'ın cenazesi Muradiye ilçesine bağlı Kandahar mahallesinde toprağa verilecek.
Kaynak: HbrCaldıran
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