Vanlı mühendis uyardı! Kalitesiz kömür can alıyor 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Van Temsilcisi mühendis Rıdvan İmre, kalitesiz kömür kullanımını Wan Haber’e anlattı. 

GÜNCEL 01.12.2021, 09:47 01.12.2021, 10:17
Vanlı mühendis uyardı! Kalitesiz kömür can alıyor 

Kış aylarında ucuz ve kalitesiz kömür kullanımından dolayı her yıl yüzlerce vatandaş soba gazı zehirlenmesi sonucunda can veriyor. Kaçak kömür kullanımı, hava kirliliğinin yanı sıra insan sağlığı açısından da büyük tehlike oluşturuyor. Kaliteli kömür alma olanağı bulamayan vatandaşlar, akciğer iltihabı, astım atakları, akciğer kanseri ve KOAH gibi birçok hastalıkla karşı karşıya kalıyor. 

‘Olumsuz etkileri var’

Konuyla ilgili Wan Haber’e konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası Van Temsilcisi mühendis Rıdvan İmre, kalitesiz kömürün doğa ve insan üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu belirtti. İmre, “Kalitesiz kömürün doğa ve insan üzerinde büyük olumsuz etkileri var. Zararları çoğunlukla karbondioksit ve karbonmonoksit gazının salınımından meydana gelmektedir. Bu gazlar atmosfere salındığında yağmurla birleşip asit yağmurları toprağa, içme suyuna, tarımsal alanlara, göllere karışarak ekolojik dengeyi bozmaktadır” dedi. 

‘Zararlara sebep olmakta’

Cıva kirliliğine de değinen İmre, “Aynı zamanda cıva kirliliğine de sebep olmaktadır. Cıva kirliliği ile beraber insan vücudu üzerinde toksin yapıda zararlara sebep olmaktadır. Havadaki sülfatın solunum yoluyla vücuda girmesi ile astım, bronşit, kanser gibi gibi hastalıklar ortaya çıkar” diye konuştu. 

Dumana sebep oluyor’

İmre, iyi yanmayan kömürün zararlarını ifade ederek, “İyi yanmayan kömür, doğrudan doğaya, insana, ekonomiye ve yaşam kalitesini etkiler. İyi yanmayan kömür çok fazla dumana sebep olmaktadır. Ayrıca yoğun küle sebep olmaktadır. Kömüre bağlı zehirlenmeler, karbonmonoksit gazının yayılmasıyla oluşur” dedi. 

‘Kaliteli kömür kullanılmalı’

Zehirlenmelerin önüne geçmek için neler yapılmasını gerektiğini de açıklayan İmre sözlerini şöyle tamamladı: 

“Uygun soba kullanılmalıdır. Bacalar periyodik aralıklarla temizlenmelidir. Kaliteli kömür kullanılmalıdır. Sobalar kapasitenin üzerinde doldurulmamalıdır. Rüzgârlı havalarda yatmadan önce sobanın söndürülmesi ve temizlenmesi gerekir.”

Fatma Polatcan / WanHaber.com

#Duman #zehirlenme #van #komur
Yorumlar (1)
FATİH 2 saat önce
VAN da garip gurabanın hakkını yiyen burokratları Allah islah etsin vanlıya en buyukl zarar verenler malesef yıne vanın ust brokrat zengın gecınen kesımı düşük kalite komuru almaya muhtac edılmıs garip guraba ne yapsın .
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