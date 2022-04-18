Vanlı Mücahit Reis kendi imkânlarıyla yaptığı yelken kanatla uçtu

Özalp ilçesinde terzi olarak çalışan Mücahit Reis, yelken kanat sevdası üzerine Hezârfen Ahmed Çelebi gibi uçmaya karar verdi. Çadır bezi ve alüminyum malzemelerden yaptığı yelken kanatla uçan Reis, “Başarılı bir deneme olduğuna inanıyorum. Tabi yaptığım yelken kanadı geliştirmem gerekir. Yelken kanat orijinalleri çok pahalı olduğu için kendim yapmayı denedim. Yaptığım yelken kanat orijinali kadar havalanmıyor. İnşallah daha iyisini yapacağız. En son uçuşumda ise 12 metre yüksekliğe çıkarak 36 metre ileri gitmeyi başardım” dedi.