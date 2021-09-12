Vanlı kırıkçı İbrahim hayatını kaybetti

Van’da hemen hemen herkesin kırık veya çıkık için tedavi olduğu Kırıkçı İbrahim (İbrahim İnci) hayatını kaybetti.

GÜNCEL 12.09.2021, 14:52
Vanlı kırıkçı İbrahim hayatını kaybetti

Van’ın İpekyolu ilçesi Ayaz Sokak’ta ikamet eden Kırıkçı İbrahim (İbrahim İnci) hayatını kaybederek hakka yürüdü.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkçı İbrahim’in (İbrahim İnci) bugün öğle saatlerine doğru hayatını kaybettiği belirtildi.

Van'da bir çok kişi üzerinde emeği bulunan Kırıkçı İbrahim'in hayatını kaybetmesi, sevenlerini üzüntüye boğdu.

Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (3)
Ferit Eslik 2 saat önce
Allah rahmet eylesin inşallah, dediğiniz gibi bir çok kişide emeği vardı. Rabbim mekanını cennet eylesin
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VANLI NİHAT HOCA 2 saat önce
Allah rahmet eylesin çok emeği var üstümüzde. Van'ın değerli isimlerinden biriydi. Ruhu şad olsun...
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Kadir 1 saat önce
Allah rahmeti ve merhameti ile muamele eylesin. İnsanlara faydalı bir kuldu.
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