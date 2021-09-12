Vanlı kırıkçı İbrahim hayatını kaybetti
Van’da hemen hemen herkesin kırık veya çıkık için tedavi olduğu Kırıkçı İbrahim (İbrahim İnci) hayatını kaybetti.
Van’ın İpekyolu ilçesi Ayaz Sokak’ta ikamet eden Kırıkçı İbrahim (İbrahim İnci) hayatını kaybederek hakka yürüdü.
Van'da bir çok kişi üzerinde emeği bulunan Kırıkçı İbrahim'in hayatını kaybetmesi, sevenlerini üzüntüye boğdu.
Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz.
Van Bölge Gazetesi
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