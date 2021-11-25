Vanlı kadınlardan şiddete karşı meşaleli yürüyüş 

Van Kadın Platformu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir yürüyüş düzenledi. Musa Anter Parkı’nda buluşan kadınlar, bir açıklaması yaptıktan sonra sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Caddesi’ne yürüdü. Yürüyüşe, TJA, Halkların Demokratik Partisi HDP Kadın Meclisi, Star Kadın Derneği, KESK, Van Barosu Kadın Hakları Komisyonu, ÖHD ve aktivistler katıldı.

Açıklamanın ardından kadınlar meşaleler eşliğinde Cumhuriyet Caddesi’ne kadar yürüdü.

Fatma Polacan / Wanhaber.com