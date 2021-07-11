Vanlı işçi inşaattan düşerek ağır yaralandı
Çaldıranlı inşaat işçisi İstanbul'da çalıştığı inşaatın merdivenlerinden düşerek ağır yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Çaldıran İlçesinin Soğuksu Mahallesine bağlı Uzunyol (Kevrê Şamya) Mezrası'ndan batıya çalışmak için İstanbul'a gittiği Kozyatağı Metrosu'nun inşaatından yağmur nedeniyle ıslanan merdivenlerden düşen Ferhat Yaman ağır yaralandı. Ağır yaralanan Ferhat Yaman'ın kaldırıldığı hastanede 8 saatlik ameliyatın ardından kaburga bölgesinde ve sırtında birçok kemiğinin kırıldığı teşhis edildi. Yaman ailesinin verdiği bilgiye göre, 22 yaşında olan Ferhat Yaman'ın Fatih Sultan Mehmet Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği, belirtildi. (HbrCaldıran)
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