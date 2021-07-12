Vanlı iş insanlarından örnek davranış

Vanlı iş insanları, korona virüs mücadelesinde büyük başarı gösteren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki bazı odaları dizayn ederek bahçe düzenlemesi yaptılar.

GÜNCEL 12.07.2021, 18:55 12.07.2021, 18:57
Vanlı iş insanlarından örnek davranış

Vanlı iş insanları Şemsettin Bozkurt ve Ali Süer ile Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine destekte bulundu. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say üç odanın iç düzenlenmesini, Vanlı iş insanı Şemsettin Bozkurt 1,5 dönümlük alanın ağaçlandırmasını yaparken, iş insanı Ali Süer ise onarım desteği sundu.

Yapılan çalışmaların açılış töreninde konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, salgınla mücadeleye devam ettiklerini vurgulayarak dayanışmanın önemine değindi. Çelik, “Salgınla mücadele aşamasında hastanemiz bütün bölgenin yükünü kaldırdı. Sağınla mücadelemiz hala devam ediyor. Bu süreçte yatarak tedavi alan yaklaşık 8 bin vatandaşımız oldu. Bu vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımızın nasıl mücadele ettiğini görünce gönüllü olarak hastaneye bir şeyler yapmak istediler” dedi.

Hastanede üç odanın iç düzenlenmesini yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına değinerek, “Salgın sürecinde birçoğumuz; yakınını, dostu, eşini kaybetti. Hala maskelerle hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sadece tedavi değil, bu anlamda insani ilişkileri, dokunuşları da vardı. Bu iş parayla yapılabilecek bir şey değildi, gönüllülükle yapılabilecek bir işti. Bizde bu anlamda çorbada tuzumuz olsun istedik. Burada emeği geçen tüm hayırseverlere ve hocalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hastanenin 1,5 dönümlük alanına ağaçlandırma ve peyzaj çalışması yapan Şemsettin Bozkurt ise çok mutlu olduğunu belirterek, bu çalışmaların devamının geleceğini vurguladı. Bozkurt, “Benim iş yaşamımda 38 yıllık iş serüvenim var. Bugün yaşadığım mutluluğu ifade edemem. Burada yaptığımız peyzaj işlerini, dikmiş olduğumuz 600 tane ağacın gölgesinde oturan hasta yakınlarını gördüğümüzde muazzam bir şekilde duygulanıyorum. Bizzat projenin içerisinde bulundum. Bütün aşamalarda elimle dokundum. Hepsini birlikte yapmaya çalıştık. Zaman zaman hepimiz uçağa biniyoruz ve Van uçaktan kibrit kutusu gibi, yeşil alanı olmayan, binalara boğulmuş bir vaziyettedir. Korona virüs süreci bize yeni yaklaşımlar getirdi. Hem sağlığımızın hem de yeşilin ne kadar önemli olduğunun farkına vardık. Buradan söz vermek istiyorum, eğer Orman Genel Müdürlüğü bize en az 20 dönümlük bir yer tahsis ederse BOSAŞ’ın hatıra ormanını oluşturmak istiyoruz” dedi.

Ali Süer de, verdikleri desteğin devam edeceğini söyleyerek, “Bu kente vefa borcumuz var. Bugün burada olmamızın nedeni değerli hocamız ve ekibidir. Özellikle pandemi sürecinde ciddi efor sağlayarak bu kentte çok güzel hizmetlere imza attılar. Bu konuda kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz bu ilde her konuda kurum ve kuruluşlara destek veriyoruz. Bu memleket bizim. Biz elimizden geldiğince her kuruma destek olacağız” şeklinde konuştu.

#Şemsettin bozkurt #Ali Süer #ismail say
Yorumlar (0)
20°
açık
Namaz Vakti 13 Temmuz 2021
İmsak 02:59
Güneş 04:45
Öğle 12:17
İkindi 16:11
Akşam 19:39
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23