Vanlı imam okuduğu ezanla Suudi Arabistan'daki yarışmada birinci oldu
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde görev yapan Vanlı imam Muhsin Kara, Suudi Arabistan’da düzenlenen “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”na katıldı. Kara’nın performansı dinleyenleri mest etti.
11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle hep birlikte mana aleminde daha fazla bulunmaya başladık.
Hal böyle olunca duygulu okunan ezanlar da bir başka etkiliyor.
Duygu dolu anlar yaşattı
Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’da bir televizyon kanalı tarafından, “Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması” düzenlendi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görev yapan Vanlı imam Muhsin Kara da yarışmaya katıldı.
Kara, dinleyenlere duygulu anlar yaşattı.
Birinci oldu
Vanlı imamın sesine hayran kalan jüri, Muhsin Kara’yı finale taşıdı.
Muhsin Kara finalde, kendisine hayran bırakan harika sesiyle birinciliği elde etti.
Vanlı imamın ezan tilaveti sosyal medyada da büyük ilgi çekti.
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