Vanlı genç Malatya'daki trafik kazasında hayatını kaybetti

Vanlı 19 yaşındaki inşaat işçisi Polat Çoşkun, Malatya’nın Pütürge ilçesinde şantiye alanına dönerken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Malatya'da dün akşam saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Ersele Mahallesi’nde, U.C. (29) yönetimindeki 23 DN 577 plakalı hafif ticari araç olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

Hastanede yaşamını yitirdi

İHA'nın haberine göre, kazada araç sürücüsü ile birlikte Polat Coşkun (19) yaralandı. Çevredekilerin kazayı fark etmesinin ardından yapılan ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Pütürge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Polat Coşkun kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Van'da toprağa verildi

Malatya'ya inşaatta çalışmak için giden ve trafik kazasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Polat Coşkun, memleketi olan Van'a getirilerek toprağa verildi.