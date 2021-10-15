Vanlı genç koronavirüse yenik düştü

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Van’da ikamet eden 24 yaşındaki Özcan Yaşar’ın bir süre önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Yaklaşık 15 gündür Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Yaşar, bütün çabalara rağmen dün akşam hayatını kaybetti.