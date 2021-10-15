Vanlı genç koronavirüse yenik düştü

Van’da hastanede tedavi gören 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti. 

GÜNCEL 15.10.2021, 13:56 15.10.2021, 14:18
Vanlı genç koronavirüse yenik düştü

WanHaber.com - ÖZEL

Van’da ikamet eden 24 yaşındaki Özcan Yaşar’ın bir süre önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Yaklaşık 15 gündür Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Yaşar, bütün çabalara rağmen dün akşam hayatını kaybetti.

Yorumlar (3)
Necat SARİHAN 21 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah. Allah ailesine sabır versın
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VAN 21 saat önce
Allah Rahmet Etsin Mekanı Cennet Olsun Üzücü
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WTF 19 saat önce
Aşı olmayan ,maske takmayan ve diğer tedbirlere uymayan insanlara bu hastalığı kapan veya vefat eden insanların hakkı helal olmaz inşAllah .!
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