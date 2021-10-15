Vanlı genç koronavirüse yenik düştü
Van’da hastanede tedavi gören 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
GÜNCEL 15.10.2021, 13:56 15.10.2021, 14:18
Necat SARİHAN 21 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah. Allah ailesine sabır versın
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VAN 21 saat önce
Allah Rahmet Etsin Mekanı Cennet Olsun Üzücü
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WTF 19 saat önce
Aşı olmayan ,maske takmayan ve diğer tedbirlere uymayan insanlara bu hastalığı kapan veya vefat eden insanların hakkı helal olmaz inşAllah .!
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