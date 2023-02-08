Vanlı genç depremde hayatını kaybetti

Wanhaber - Özel

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerde şuana kadar 5 Bin 894 kişi hayatını kaybetti, 34 Bin 810 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenlerin arasında 35 yaşındaki Vanlı Fati Kincır'da var.

Dün yapılan otopsisinin ardından Kincır'ın cenazesi Van'a getirildi.

Çaldıran ilçesinde toprağa verilecek olan Kincır, nişanlıydı.