Vanlı demirci ustası yarım asırdır ekmeğini demir döverek kazanıyor 

Günümüzde bazı meslekler gelişen teknoloji sayesinde sürekliliğini devam ettirse de ustadan çırağa sevgi ve beceri ile aktarılan el emeği çoğu meslek ise ya kayboldu ya da kaybolmaya yüz tuttu. Yüzyıllardır sürdürülen demircilik zanaatı da yok olmak üzere. Gelişen teknoloji ile beraber el emeği ile yapılan demir dövme zanaatı da büyük zarar gördü. Bu mesleğe yıllarını veren ustaların bazıları hâlâ bu iş ile uğraşsalar da birçoğu makineleşmeye direnemeyip dükkanlarını kapattı.

‘Yarım asırdır’

Vanlı demirci ustası Halil Kalender yarım asırdır ekmeğini demir döverek kazanıyor. Kalender, her ne kadar ağır ve yorucu bir mesleği yapsa da ateş karşısında demir tozuna bulanıp mesleğini geleceğe taşımaya çalışıyor. Kardeşiyle beraber küçük bir dükkânda baba mesleğini sürdüren Kalender, yeni neslin demirciliğe soğuk bakmasından dert yanıyor. Kalender, teknolojinin demirciliği etkilediğini belirterek, “Yaklaşık 50 yıldır baba mesleği sıcak demircilik mesleğini yapıyoruz. Kardeşimle beraber bu dükkânda mesleğimi sürdürmeye çalışıyorum. Teknoloji bizim mesleğimizi çok etkiledi. Mesleğimiz bitmek üzere ama yine de severek yapıyoruz bu işi. Çok zorlukları var ama hiç pes etmedik. Yeni nesil bizim mesleğimize soğuk bakıyor. Şimdiki gençler, teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyor” dedi.

‘Siparişe göre çalışıyoruz’

Siparişe ve isteğe göre çalıştıklarını dile getiren Kalender, “Tabii teknoloji gelişince biz de ona ayak uydurmak zorunda kaldık. Eskiden at, eşek, katır nalına kadar yapardık. Ama şimdi siparişe ve isteğe göre çalışıyoruz. Kürek, kazma, tırmık, beşik yapıyoruz. Küçük beşikler yapıp batı illerine gönderiyoruz” diye konuştu.

‘Vatandaşa yansıyor’

Kalender, zamlara da değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Pahalılık bizi çok etkiliyor. Her şeye zam geldi. Bu zamlar hep vatandaşa yansıyor. Dileğimiz odur ki bu zamların bir an önce bitmesi.”

Fatma Polatcan / WanHaber.com