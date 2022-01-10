Vanlı dağcılar Artos'a tırmandı

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Gevaş Artos Dağı'na 2022 yılının ilk tırmanışı yapıldı. Van Patika Doğa Sporları Kulübü'nün organize ettiği tırmanışa, doğa olaylarında uzman 8 dağcı katıldı. Tırmanış sırasında 2 bin metrede kamp kurup geceyi geçiren dağcılar, sabahın ilk ışığıyla tırmanışa yeniden başladı. Zorlu bir yolculuğun ardından 8 dağcı 3 bin 537 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'nın zirvesine ulaştı. Zirveye çıktıkça Van Gölü'nün mavisi, Artos Dağı'nın karlarla beyaza bürünmüş ve bulutların yeryüzünü kapladığı görüntüsünü bir arada gördüklerini ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Bingöl, "Yaklaşık 3.5 saattir yoldayız. Kar yer yer kalınlaşıyor, sırtlarda biraz seyrek olsa da şuan çok yoğun bir karın içeresindeyiz. Bazı yerler diz boyunu aşıyor. Önde ekibimiz izleri açıyor, 4 kişilik ekip olarak hareket ettik, önde arkadaşlarımız devam ediyor, beş dakikadan sonra yana çekiliyor, sonra ikinci kişi geçiyor, bu şekilde giderek iz açıyoruz, bu şekilde çok az yorulmaya çalışıyoruz. Karda iz açmak yorucu bir faaliyet ama amacınız zirve ise hele ki Artos dağı kış zirvesiyse buna değiyor. Çok keyifli bir tırmanış gerçekleştirdik ama zorlukları da var. Yeni güneş doğmaya başladı, güneşin doğmasıyla hava da açmaya başladı. Aşağıya baktığınızda Süphan Dağı'nın zirvesini görüyorsunuz, aşağı tamamen bulutlarla kaplı, en sağımızda ise Erek dağı var, biz şuan bir çanağın içindeyiz, iyi de güneş almaya başladık. İHA