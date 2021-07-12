Vanlı Avukat Hüsnü Ayhan hayatını kaybetti

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Van Barosu'nun kurucu başkanı, Avukat Hüsnü Ayhan, hayatını kaybetti. 1933 yılında Van'ın Başkale ilçesinin Soran köyünde dünyaya gelen Ayhan, Van Barosu'na bağlı olarak avukatlık yapıyordu. Başkale eşrafından Sabri Ayhan'ın oğlu olan Avukat Hüsnü Ahan'ın vefat haberini eski Van Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bedia Özgökçe verdi. Özgökçe sosyal medya hesabı üzerinden "Çok kıymetli büyüğüm, baromuzun kurucu başkanı ve hepimizin ağabeyi sayın Hüsnü Ayhan’ın vefatını üzülerek öğrendim. Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun Tüm ailesine ve dostlarına , sevenlerine , meslektaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" paylaşımında bulundu.