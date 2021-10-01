Van’ın ulusal kanalı, Kanal 65 yayın hayatına başladı! 

Van’ın uydu üzerinden tek yayın yapan kanalı özelliğini taşıyan Kanal 65, Zeor Media bünyesinde açılarak, bugün izleyicileriyle buluştu. ‘Bölgenin Yeni Yüzü’ sloganıyla yayın hayatına başlayan Kanal 65, Van’dan Türkiye’ye açılan bir kapı olacak.

‘Süreç sıkıntılı geçti’

Kanal 65, 2016 yılından bu yana yerel ve ulusal televizyona hasret kalan Vanlıların sesi olmayı hedefliyor. Kanalın kurulum aşamasını ve hedeflerini Wan Haber’e anlatan Kanal 65 Genel Müdürü Orhan Olgun, “Biz 2 yıldır Van Tivi ismiyle internet üzerinden yayın yapıyorduk. Bize sürekli uyduya ne zaman geçeceğimiz hakkında mesajlar geliyordu. Biz de geçeceğimizi söylüyorduk. Bundan 5 ay önce bir arkadaşla bu işe girme kararı aldık. Tabii RTÜK, Türksat süreci bayağı bir sıkıntılı geçti. Sağ olsunlar bazı siyasiler bize destek oldular. Özellikle Gülşen Orhan’ın ve Abdulahat Arvas’a bu kanalı Van’a kazandırma da büyük emekleri oldu. Lisans işlemleri bittikten sonra stüdyolarımızı yaptık. Hizmetlerimize başladık. Bu süreçte RTÜK ve Türksat ile olan işlemleri toparladık” diye konuştu.

‘EKSİKLİKTİ'

Nüfusu 1 milyonu geçen Van’da, uydu üzerinden yayın yapan bir kanalın olmamasının eksiklik olduğunu dile getiren Olgun, “40 ile yakın ilin kanalı vardı, Van’ın kanalı yoktu. 1 milyondan fazla nüfuslu bir şehrin bir kanalının olmaması büyük bir eksiklik ve ayıptı. Biz bu eksikliği doldurabilir miyiz diye düşündük. Bunun için harekete geçtik. Ben bunu yaparken Türkiye’de yaklaşık 10 kanal gezdim, ‘bunlar nasıl ayakta duruyor, yayın çizgileri nedir, politikaları nedir, ekonomik gelirleri nasıl sağlıyorlar’ diye bir çalışma yaptıktan sonra bu işe girdik” dedi.

‘TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ'

Olgun, halkın sesi olacaklarını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Dünden beri inanılmaz mesajlar aldık. Biz, hiçbir siyasi güdümle kurulan bir kuruluş değiliz. Ne biz herhangi bir siyasi partiden bunu talep ettik, ne de onlardan böyle bir talep geldi. Biz bütün renkleri bir araya getireceğiz. Bütün siyasi partiler buraya gelecek. Her oluşuma ve olaya eşit mesafede davranacağız. Vanlının sıkıntısını kanalımıza taşıyacağız. 14-15 tane program ayarladık. Ana haber, sabah kuşağı, sağlık ve eğitim programlarımız olacak. Halkın sorun ve sıkıntılarını ekranlara taşıyacağız. Tarafsız ve bağımsız bir şekilde ayakta durmaya çalışacağız. Buradan özellikle Van Vali’sine, milletvekillerine, dernek başkanlarına, tüm partilere ve sivil toplum kuruluşlarına, iş insanlarına seslenmek istiyorum; Biz burada 20’ye yakın kişiye istihdam sağlıyoruz. Bunların gelirleri ve giderleri var. Bunun için bizden desteklerini esirgemesinler. Biz var olmaya ve ayakta kalmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda kendimize güveniyoruz.”

Kanal 65 Frekans bilgileri:

FREKANS: 12265

SEMBOL: 27500,

POLARİZASYON: DİKEY-V

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