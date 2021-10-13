Van’ın istihdamı masaya yatırıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapıldı. Yapılan toplantıda Van’daki istihdam sorunu masaya yatırıldı.

GÜNCEL 13.10.2021, 10:10 13.10.2021, 10:46
Van’ın istihdamı masaya yatırıldı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) binasında yapılan toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ilgili kurum müdürleri, sendika temsilcileri de katıldı.

Toplantıda 2017-2023 yılları arasında çocuk işçiliği ile mücadele ulusal programı kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetler, kadın istihdamının arttırılmasına yönelik yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar paylaşıldı. Van’da istihdama katkıda bulunan ve istihdamı arttıran firmalar ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında da kurula bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca 2021 yılına ait yıllık eğitim planına eklenecek ve arttırılacak meslekler, mesleki eğitim merkezi bulunmayan ilçelerde mesleki eğitim merkezlerinin açılması ve milli eğitim bünyesindeki okullarda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde açılacak ve kapanacak alan ve dallar kurulun oylamasına sunuldu.

kaynak:bölgegazetesi

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