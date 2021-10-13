Van’ın istihdamı masaya yatırıldı
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapıldı. Yapılan toplantıda Van’daki istihdam sorunu masaya yatırıldı.
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) binasında yapılan toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ilgili kurum müdürleri, sendika temsilcileri de katıldı.
Toplantıda ayrıca 2021 yılına ait yıllık eğitim planına eklenecek ve arttırılacak meslekler, mesleki eğitim merkezi bulunmayan ilçelerde mesleki eğitim merkezlerinin açılması ve milli eğitim bünyesindeki okullarda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde açılacak ve kapanacak alan ve dallar kurulun oylamasına sunuldu.
kaynak:bölgegazetesi
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