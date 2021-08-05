Van’ın çevre sorunlarıyla ilgili rapor hazırlandı

Van Çevre ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (Van Çev-Der), Van’ın çevre sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırladı.

GÜNCEL 05.08.2021, 12:04
Van’ın çevre sorunlarıyla ilgili rapor hazırlandı

Rapor, geçtiğimiz hafta düzenlenen toplantıda katılımcı kurumlarla birlikte ele alındı ve öneriler gündeme getirildi. Toplantıda görüş ve önerilerden elde edilen sonucun daha sonra kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

RAPORDA NELER VAR?

Raporda öncelikli olarak Van Gölü’nün önemine dikkat çekildi. Hem turizm anlamında hem barındırdığı balık türü açısından kent için önemli bir ekonomik değer olan Van Gölü’nün korunması gerektiği belirtilen raporda, “Van Gölü havzası arayıp da bulunamayacak kadar güzel ve vazgeçilmeyecek kadar değerli bir coğrafyadır. Bu nedenlerden dolayı Van halkının, STK’ların, siyasi partilerin ortak talebi olan Koruma Kanununun çıkarılmasını talep etmekteyiz.” ifadesi kullanıldı.    

AĞAÇLANDIRMA

Kentin yeşil alan sorunu da raporda yer aldı. Ağaçlandırmanın öne çıkması gerektiği vurgulanan raporda, “Sulak alanlar ve sazlıklar ekosistemleri büyük bir kriz içindeyken, ilimizde ormanın olmaması, ormanlaştırma için çalışmalar yapılmamasından dolayı sulak alanlar daha çok önem arz etmektedir.” denildi.   

ENERJİ SORUNU

Raporda enerji sorunu için de güneş enerjisinden yararlanılması gerektiği belirtilen raporda, “Güneşin başkenti olan, 365 günün 300 güne yakını güneşli olan ilimizde HES’ler yerine, eksilmeyen güneşten maksimum düzeyde faydalanılarak, yenilenebilir temiz enerji kullanılmalıdır. Her gün düzenli olarak çıkan, kimsenin satın alamayacağı, sahiplenilmeyeceği demokratik eşitlikçi olan temiz enerjiye geçilmeli, doğanın felaketine gerekçe olan fosil yakıtlardan vazgeçilmelidir. Yerine temiz enerji, yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, biyogaz enerjisi vb enerji kullanılmalıdır.” önerisi yer aldı.

ÇİMENTO FABRİKASI TAŞINSIN

Turistik bir bölgeye kurulması nedeniyle çimento fabrikasının taşınması önerisinin de yer aldığı raporda, şunlara yer verildi:
“İlimizin vitrini olan, bağı bostanı ile ünlenen şirin Edremit ilçesinde bağ ve bahçeler içerisinde kurulmuş olan, Van Gölü’nün sıfır noktasında bulunan, ilimiz için önemli istihdam ve ekonomi kaynağı olan bu işletmemizin daha uygun bir alana taşınması gerekmektedir.”

Prestij Haber: Adil HARMANCI

Yorumlar (3)
Vanlı 18 saat önce
Çimento Favrikası Taşınmalı Güzelim Edremitte olmaz
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MEHMET SELİM SEVEN 17 saat önce
DOĞAL GÜZELLİKLERİMİZİ KORUYALIM.
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Geleceğe yatırım 8 saat önce
□ Edremit- Üniversite arasındaki kıyı ve sahillerin tamamına sahil şeridi ve regreasyon alanları yapılmadıkça, □ Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde her biri yüzlerce dönümlük üç adet millet bahçesi yapılmadıkça, □ Toprakkale Tepesinin dört tarafı ağaçlandırılıp yeşillendirilerek gezinti yolları, kamelyalar, seyir terasları ve enfes bir ışıklandırma ile güzel bir mesire alanı haline getirilmedikçe, □ Dere ve kanallarımız temizlenip ıslah edilmedikçe ve çevreleri yeşillendirilmedikçe, □ Üç merkez ilçenin her semtine ve her mahallesine yeni yeni parklar yapılıp yeşil alan ve park sayısı iki üç katına çıkarılmadıkça, □ Şehirdeki yamaçlar ağaçlandırılmadıkça, □ Yol kenarları, refüj ve kavşaklar ağaçlandırılmadıkça, □ Okul bahçeleri, hastane bahçeleri, uygun olan her kurumun bahçeleri ağaçlandırılıp yeşillendirilmedikçe, □ Çarşılarda yeni yeni parklar yapılmadıkça şehrimiz eksik kalır. O nedenle bu çalışmaların DAKA, DAP İdaresi, VBB, ilçe belediyeleri, Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim ve ilgili kurumlar tarafından ivedilikle yapılmasında büyük yararlar var. Çevre ve Doğa dernekleri, STK'lar ve diğer kurumlar da dahil olmak üzere bütün Van bir seferberlik başlatıp yemyeşil bir Van kurmalı ve masmavi gölüyle buluşturmalıyız.
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