Van’ın çevre sorunlarıyla ilgili rapor hazırlandı

Rapor, geçtiğimiz hafta düzenlenen toplantıda katılımcı kurumlarla birlikte ele alındı ve öneriler gündeme getirildi. Toplantıda görüş ve önerilerden elde edilen sonucun daha sonra kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

RAPORDA NELER VAR?

Raporda öncelikli olarak Van Gölü’nün önemine dikkat çekildi. Hem turizm anlamında hem barındırdığı balık türü açısından kent için önemli bir ekonomik değer olan Van Gölü’nün korunması gerektiği belirtilen raporda, “Van Gölü havzası arayıp da bulunamayacak kadar güzel ve vazgeçilmeyecek kadar değerli bir coğrafyadır. Bu nedenlerden dolayı Van halkının, STK’ların, siyasi partilerin ortak talebi olan Koruma Kanununun çıkarılmasını talep etmekteyiz.” ifadesi kullanıldı.

AĞAÇLANDIRMA

Kentin yeşil alan sorunu da raporda yer aldı. Ağaçlandırmanın öne çıkması gerektiği vurgulanan raporda, “Sulak alanlar ve sazlıklar ekosistemleri büyük bir kriz içindeyken, ilimizde ormanın olmaması, ormanlaştırma için çalışmalar yapılmamasından dolayı sulak alanlar daha çok önem arz etmektedir.” denildi.

ENERJİ SORUNU

Raporda enerji sorunu için de güneş enerjisinden yararlanılması gerektiği belirtilen raporda, “Güneşin başkenti olan, 365 günün 300 güne yakını güneşli olan ilimizde HES’ler yerine, eksilmeyen güneşten maksimum düzeyde faydalanılarak, yenilenebilir temiz enerji kullanılmalıdır. Her gün düzenli olarak çıkan, kimsenin satın alamayacağı, sahiplenilmeyeceği demokratik eşitlikçi olan temiz enerjiye geçilmeli, doğanın felaketine gerekçe olan fosil yakıtlardan vazgeçilmelidir. Yerine temiz enerji, yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, biyogaz enerjisi vb enerji kullanılmalıdır.” önerisi yer aldı.

ÇİMENTO FABRİKASI TAŞINSIN

Turistik bir bölgeye kurulması nedeniyle çimento fabrikasının taşınması önerisinin de yer aldığı raporda, şunlara yer verildi:

“İlimizin vitrini olan, bağı bostanı ile ünlenen şirin Edremit ilçesinde bağ ve bahçeler içerisinde kurulmuş olan, Van Gölü’nün sıfır noktasında bulunan, ilimiz için önemli istihdam ve ekonomi kaynağı olan bu işletmemizin daha uygun bir alana taşınması gerekmektedir.”

Prestij Haber: Adil HARMANCI