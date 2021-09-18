Vangölü Aktivistleri, Van Gölü’nün en büyük adasına yüzecek

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Vangölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğiyle yarın saat 11.00’de Adır Adası’nda 2 etkinlik düzenlenecek. Etkinliğe katılanlar, Uluslararası Kıyı Temizleme Günü dolayısıyla hem yüzecek hem de kıyı temizliği yapacak.

Etkinlik ilk kez düzenleniyor

Van Gölü’nün en büyük adası olan Adır Adası’nda ilk kez yüzme etkinliği düzenleyeceklerini belirten Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, “Biz Vangölü Aktivistleri olarak, Van Gölü'nde bulunan dört büyük adanın en büyüğü olan Adır Adası'nda bir dizi etkinlik yapacağız. Amacımız Van Gölü Havzası zenginlikleri arasında yer alan Adır Adası’na dikkat çekmek ve sahiplenilmesi noktasında farkındalık oluşturmaktır. Daha önce de Van Gölü’nde bulunan Akdamar Adası’na 2 kez, Çarpanak Adası’na 3 kez yüzme festivali düzenledik. Bu yıl ilk kez Adır Adası’na yüzme festivali düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Festival ses getirecek

Özel, festivalin ses getireceğini dile getirerek “Dünya'da eylül ayının üçüncü haftası Uluslararası Kıyı Temizleme Günü olarak kutlanır. Bizler de hem festival hem de kıyı gününü tüm dünya ile aynı anda gerçekleştireceğiz. Bu özelliği ile “Adır Adası Yüzme Festivali” oldukça ses getirecektir” dedi.