Van’dan Ankara’ya Giden Aile Uçağa Alınmadı!

Van’da yaşayan ve engelli çocuklarının tedavisi için Ankara’ya giden Ertunğa ailesi uçağa alınmadı. Kas hastası çocuklarını Ankara’ya götürmek için giden aile havalimanına gidince hayal kırıklığına uğradı.

Kas hastası 3 çocuğu olan ve Ankara’ya çocuklarının tedavisi için giden aile, babanın 1 hafta önce 2.dozu olması ve annenin 1. Doz olup 2.dozu olmaması nedeni ile uçağa alınmadılar. Uçağa alınmayan anne, baba ve 3 çocukların mağduriyetlerinin giderilmesinin ve bu duruma bir çözüm bulunmasını talep etmektedir.