Van’daki tüm camilerde Kur'an kursları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen yaz Kur’an kursları, Van’daki tüm camilerde binlerce öğrencinin katılımıyla başladı.

GÜNCEL 06.07.2021, 13:04
Van’daki tüm camilerde Kur'an kursları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenen yaz Kur'an kursları başladı. Yüz yüze ve çevrim içi yapılmaya başlayan Kur'an kursları eğitimleri, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek. 4-9 yaş grubu öğrencilere yüz yüze eğitim verilirken, 10-15 yaş grubundakilere ise yüz yüze ve çevrim içi, 16-22 yaş grubundakilere ise sadece çevrim içi eğitim veriliyor. Korona virüsle mücadele kapsamında kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Okulların tatil olmasını fırsat bilerek yaz Kur'an kurslarına akın eden binlerce çocuk, Kur'an-ı Kerim ile temel dini bilgiler öğrenip, çeşitli aktivitelerde bulunuyor.

“Yaz Kur’an kursları bizler için büyük bir fırsattır”
İHA muhabirine konuşan Hazreti Ömer Cami İmam Hatibi Mehmet Emin Akay, yaz Kur’an kurslarının çocukların camiye alışıp sevmeleri için en güzel ve en verimli zaman olduğunu söyledi. Akay, “2 yıllık pandemi sürecinde yaz kurslarımız, cami ve cumalarımız çok etkilendi. Normalleşmeyle birlikte cuma, vakit namazlarımız ve yaz Kur’an kurslarımız başladı. Cemaatimize de duyurusunu yaptık, öğrencilerimiz gelmeye başladı. Ailelerimiz çocuklarımızı evine en yakın cami veya Kur’an kurslarına mutlaka göndersinler. Yaz Kur’an kursları bizler için bir avantajdır, büyük bir fırsattır, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek lazım” dedi.

“Çocuklarımızı cami ile buluşturalım”
Sıcak geçen yaz mevsiminde cami, Kur’an ve bir dizi eğlenceli faaliyetler düzenleyerek camileri çocuklara sevdirdiklerini ifade eden Akay, “Yazın mutlaka çocuklarımızı camilere gönderelim. Çocuklarımız yaz döneminde Kur’an-ı bitirmeseler dahi en azından caminin adabını, camiye girişini, çıkışını, oradaki adabı öğrenmeleri bizler için çok önemli bir durum. Camiye giden bir çocuk; anne, baba ve büyüklerine karşı tavrı değişiyor, İslami ahlak ile donatılıyor. Bu sebeple elimize gelen fırsatı değerlendirelim ve mutlaka çocuklarımızı cami ile buluşturalım. Buradaki en büyük amacımız, çocuklarımızın cami ile buluşmasıdır. Biz çocuklarımızı camilerden uzak tutarsak, büyüdükten sonra onları cami ile buluşturmamız çok zor olacaktır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 06 Temmuz 2021
İmsak 02:53
Güneş 04:42
Öğle 12:16
İkindi 16:10
Akşam 19:41
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23