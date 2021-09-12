Van’da Toplu Balık Ölümleri

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Zilan bölgesinde bulunan İncesu köyü civarında 1978 tarihinde inşa edilen Koç Köprü Barajı'nda toplu balık ölümleri yaşandı.

Gazeteduvar'ın haberine göre, onlarca balığın kıyıya vurduğu baraj daha önce de balık ölümleriyle gündeme gelmişti. Yaşanan balık ölümleri sonrası bölgede inceleme yapan İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ölü balıklardan ve sudan numune aldı.

'HES’İN SU TUTMASIYLA ANORMALLİK YAŞANDI'

Yaşanan duruma ilişkin görüştüğümüz Van Gölü Süphan Çevre Derneği Eşbaşkanı Esat Savcı, barajın 1978 yılında sulama ve enerji için inşa edildiğini ifade ederek, bölgedeki çiftçilerin bu barajdaki suyla tarımlarını suladığını dile getirdi.

Savcı, “Bu barajdaki anormallik bölgede HES’in yapılmasıyla başladı. Defalarca bu konuda yetkilileri uyardık fakat henüz sesimizi duyan olmadı. Aynı zamanda çevre köylerin halen altyapı sorunu olması sebebiyle, baraja akan dereler üzerinde lağım suları da akmaktadır. Bu durum barajda kirlenmeye de yol açmaktadır” dedi.

'SADECE CANLILARA ZARAR VERMİYOR, ÇİFTÇİLER DE OLUMSUZ ETKİLENİYOR'

Daha önce de Zilan derelerinde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek için çok sayıda etkinlik yaptıklarını dile getiren Zilan Ekoloji Platformu Eşsözcüsü Mirbahattin Demir, seslerini duyurmadıklarını belirtti. Demir şunları söyledi:

“Zilan’da endemik canlılar ve bitki örtülerinin olduğuna defalarca dikkat çektik. Bu baraj ve barajın beslendiği dereler deyim yerindeyse bölgenin can damarıdır. Barajın sulama barajı olması sebebiyle bölgede çiftçilik yapan çok sayıda insanımız, baraj suyundan faydalanmaktadır. Bu nedenle baraj suyunun kirlenmesi sadece barajdaki canlılara zarar vermiyor, aynı zamanda bölgedeki çiftçilerin de hasatlarını olumsuz etkiliyor. Bu yıl domates ekimi yapan birçok insan bu su nedeniyle verim elde edemedi. Umarım yaşanan bu balık ölümleri yaşanan ciddiyeti açıklar ve bir an önce gerekli önlemler alınır” dedi.