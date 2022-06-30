Van'da tarlada bu ürünü toplayan 7 kişi suçüstü yakalandı

Van’ın Çaldıran ilçesinde salep soğanı toplayan 7 kişi yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ile Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçe kırsalında yürütülen çalışmalarda, salep soğanı toplayan 7 kişi hakkında tutanak düzenlenerek, gerekli idari para cezası verileceği bildirildi.