Van’da şüpheli paket alarmı
Van’ın İpekyolu İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yol kenarına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.
Yapılan ihbaer üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak caddeyi trafiğe kapattı.
Daha sonra şüpheli paketi fünye ile patlatan polis ekipleri, paketin boş çıkması üzerine caddeyi tekrar trafiğe açtı.
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