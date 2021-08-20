Van’da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Olay bugün akşam saatlerinde Cevdet Paşa Mahallesi Pempeci Mirza 2. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Avm önünde başlayan çatışma, akşam saatlerinde Cevdet Paşa Mahallesinde devam etti.

Birbirleriyle husumetli iki arasında çıkan silahlı kavgada B. Ç. (23) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olan K.Ç ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...

Kaynak: Vanekspres