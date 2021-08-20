Van’da Silahlı Kavga: 1 Ölü
Van’ın Cevdetpaşa Mahallesinde iki grup arasında silahlı çatışmada ilk belirmelere göre 1 kişi olay yerinde hayatın kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.
Olay bugün akşam saatlerinde Cevdet Paşa Mahallesi Pempeci Mirza 2. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Avm önünde başlayan çatışma, akşam saatlerinde Cevdet Paşa Mahallesinde devam etti.
Birbirleriyle husumetli iki arasında çıkan silahlı kavgada B. Ç. (23) olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...
Kaynak: Vanekspres
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