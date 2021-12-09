Van’da POMEM kursu kayıtları devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün organizasyonunda, İpekyolu ilçesine bağlı Anadolu İMKB Fen Lisesi kapalı spor salonunda düzenlenen POMEM kursuna ilgi sürüyor. Polis, astsubay, subay ve bekçi alımlarında fiziki yeterlilik parkurlarına hazırlanan gençlere yönelik açılan kurslar, pandemi kuralları çerçevesinde düzenleniyor.

Haftanın 4 günü adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sunulan kursa kayıtların devam ettiği belirtildi.