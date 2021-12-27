Van’da operasyon: 24 gözaltı
Van’da polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “20- 26 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 olayda 2 şahıs, 3 olayda ise PKK/KCK terör örgütü mensubu 22 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır” denildi. İHA
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