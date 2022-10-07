Van’da Mevlid Kandili eda edildi

Mevlid Kandili tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da kutlandı.

GÜNCEL 07.10.2022, 22:16 07.10.2022, 22:26
Van’da Mevlid Kandili eda edildi

Hazreti Muhammed’in (SAV) doğum günü olan Mevlid Kandili tüm yurtta olduğu gibi Van’da da kutlandı. Akşam namazından sonra camilere akın eden vatandaşlar, kandil nedeniyle bol bol dua etti. Gecenin İslam alemi için önemine değinen vatandaşlar, böyle bir geceye kavuşturduğu için Allah’a şükretti. Bu gecenin bol dua edip ibadetle geçirilmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, Mevlid Kandili'nin hayırlara vesile olması dileklerinde bulundular. İHA

#Mevlid Kandili
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