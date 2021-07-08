Van’da ‘Mahremiyet ve Çocuk İstismarı’ semineri
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" kapsamında kadınlara ‘Mahremiyet ve Çocuk İstismarı’ ile ilgili seminer verdi.
Kadınlara, çocuklarına "Mahremiyet" bilincini aşılamanın öneminin de anlatıldığı seminer, görüş alışverişi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.
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