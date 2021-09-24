Van'da kurulan Yunus Timleri göreve başladı mı? Ne zaman Başlayacak?

Van’da Motosikletli Polis Timler Amirliği basta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüpheli kişilerin yakalanmasında etkili bir şekilde mücadele edilmesi sebebiyle kuruldu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Eminet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Lütfü Boyalı ve emniyet personeli katıldı.

Törende açıklama yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez 6 motosiklet ve 21 personelin Yunus Ekibi olarak görev yapacağını söyledi.

Vali Bilmez şunları kaydetti:

“Yunus ekiplerimiz yaz sezonunda sahil bölgesinde görev yapacaklar. Zamanla hem motosiklet hem de personel sayısı artacak . Allah arkadaşlarımızı kazadan ve beladan muhafaza eylesin. Bu ekipler kentin güvenliğine ek olarak bir güzellik katacak. Vatandaşın refahı, huzuru, asayişi ve trafikteki güvenliğin bir üst seviyeye çıkaracaktır.”