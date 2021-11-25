Van’da kadına şiddete karşı yürüyüş

KADEM, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında basın açıklaması yaptı. KADEM Van İl Temsilcisi Gamze Biçek Bozdoğan, kadına yönelik şiddeti kınadıklarını belirterek, "Özellikle son yıllarda aşk, sevgili, eş gibi kelimeleri sık sık cinayet, şiddet, ölüm gibi kelimelerle bir araya getiren hastalıklı yaklaşımların önüne geçebilmek. Medyaya yansıyan acı olaylar, özellikle şiddet mağdurlarının acıya katlanmak için çeşitli bahanelere sığındıklarını ortaya koyuyor. Oysaki sevgi; şiddet, cinayet, istismar ile yan yana gelemeyecek bir kavram. KADEM’in şiddet türlerinin yer aldığı ilişkilere odaklanan kampanyası da bu gerçekten yola çıkılarak hazırlandı. 'Şiddetin bahanesi olmaz' sloganlı kampanyada, karşılıklı sevgiyle çıkılan yolda özellikle kadınların, şiddet türlerini ve 'geliyorum' diyen şiddetin öncüllerini fark etmeleri amaçlanıyor. Bazı tutum ve davranışların, yaklaşan bir şiddetin habercisi olabileceğine ilişkin farkındalık oluşturulmak isteniyor. ‘Sevgi ile Şiddet Yan Yana Gelmez, Kendini Kandırma’ mesajıyla, şiddeti besleyen, sürekliliğini sağlayan davranışlar konusunda kadın erkek herkeste bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor" diye konuştu.

ŞİDDETE KARŞI YÜRÜYÜŞ

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünde de kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için yürüyüş yapıldı. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, ellerindeki pankartlarla Soydan Kavşağı'na kadar yürüdü. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ile kadın polis ve askerler de yürüyüşe eşlik etti. Yürüyüşün sonunda kadınlar balon uçurdu.DHA