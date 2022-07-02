Van'da kadın spor merkezi halaylarla açıldı

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi tarafından Cevdetpaşa Mahallesi'nde ‘Kadın Spor Merkezi’ açıldı. Kokteyl havasında gerçekleşen açılışta İlker Ulaş konseri ile misafirler halaylar çekerek coşku dolu anlar yaşadılar

GÜNCEL 02.07.2022, 20:32 02.07.2022, 20:40
Van'da kadın spor merkezi halaylarla açıldı

İpekyolu Belediyesi’ne bağlı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Cevdetpaşa Mahallesi'ne ‘ Kadın Spor Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, göreve başladığı günden bu yana her zaman gençlere, spora ve sporcuya verdiği destekle ön planda. Bu çerçevede ilçede yürütülen faaliyetlere yenilerini eklemeye devam eden Başkan Vekili Aydın belediyecilik hizmetlerinin sadece alt ve üst yapıdan ibaret olmadığını vurgulayarak ilçede sporu, kültürü ve sanatı yaygın hale getireceklerini bildirdi. Başkan Vekili Aydın'ın talimatları ile İpekyolu Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Cevdet Paşa Mahallesi'ne de Kadın Spor Merkezi açıldı.



"Spor kavramı din, dil, ırk ayrımı gözetmeden insanları birleştirir”
Merkezin açılışını gerçekleştiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, "Bedensel yanlarının yanında ruhsal sağlığa da önemli katkıları olan spor kavramı din, dil, ırk ayrımı gözetmeden insanları birleştiren önemli bir etkinliktir. Her zaman kadınlarımızın, sporun ve sporcularımızın yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Kadınlarımızdan gelen yoğun talep üzerine Cevdet Paşa Kadın Spor Merkezimizi de hizmete açtık. Trambolin fitness, zumba, reformer, pilates, kardiyo fitness, step-aerobik branlaşlarında hizmet veren merkezimizde ilk kez trambolin fitness branşı bizim merkezimizde hizmet verecek. Reformer ise diğer salonlarımızda yokken ilk kez burada açtık. Bu salonumuz haftalık 750 kişi kapasiteli. Vatandaş odaklı belediyecilik hizmeti ile halkımızın hizmetine sunduğumuz Kadın Spor Merkezlerimiz ile sporun yaygınlaşmasını hedefleyerek İpekyolu ilçemize, şehrimize ve kadınlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.


Kokteyl havasında gerçekleşen açılışta İlker Ulaş konseri ile misafirler halaylar çekerek coşku dolu anlar yaşadılar.

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