Van'da İskele Sahil Bandı 2. etabı Bakan Varank'ın katılımıyla açıldı

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Tuşba Belediyesi'nin Van Gölü kıyı şeridinin yaklaşık 137 bin metrekarelik kısmını ıslah ederek yaptığı İskele Sahil Bandı 2. etabının açılışını gerçekleştirerek, “Gönül belediyeciliğinin en güzel örneğine şahitlik ediyoruz” dedi.

GÜNCEL 03.07.2022, 19:00 03.07.2022, 19:15
Van'da İskele Sahil Bandı 2. etabı Bakan Varank'ın katılımıyla açıldı

Tuşba Belediyesi, ilçenin gelişmesi ve kalkınması için hayata geçirdiği mega projelerini düzenlediği törenlerle tek tek hizmete açıyor. Yaklaşık 2 ay önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla bölgenin ilk Selçuklu mimarisi ile modern mimarinin harmanlandığı hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Tuşba Belediyesi, bugün de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Cazibe Merkezleri Destekleme Programı bünyesinde desteklenen ve bölgenin kalkınmasına çok önemli bir katkı sağlayacak olan İskele Sahil Bandı 2. Etap Projesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış öncesi proje hakkında bilgi veren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, daha önce şehrin hafriyat döküm alanı şeklinde bilinçsizce kullanılan
Van Gölü kıyı şeridinin yaklaşık 137 bin metrekarelik kısmını ıslah ederek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle dinlenme, eğitim, eğlence ve piknik alanı olarak halkın hizmetine sunduklarını söyledi. Başkan Akman, toplam 90 bin metrekare sadece yeşil alana sahip olan projenin bin 500 metre Van Gölü kıyı şeridi boyunca taş tahkimat ve bisiklet ile yürüme yolunun mevcut olduğunu söyledi. Başkan Akman, “Plaj futbolu ve voleybolu sahaları, değişik tasarımlı kent mobilyaları, 117 adet barbekülü kamelya ve piknik masası kurulumu yapıldı. Van’ın simgesi olan Van kedisi ile inci kefali (Van balığı) figürlerinin bulunduğu meydanlar, çocuk eğlenme alanları, Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk çocuk survivor ve macera parkurları, bitkisel doku ürünleri, otomatik sulama sistemleri, dinlenme, eğlence ve piknik alanları yer alıyor” dedi.

"Gönül belediyeciliğin en güzel örneğine şahitlik ediyoruz”
Van Gölü sahilinde bu güzel projeyi hayata geçiren Başkan Akman ve ekibine teşekkür eden Bakan Varank ise, “Bakanlık olarak çok ciddi katkılarımız oldu. Bugünkü güncel rakamlarla yaklaşık 50 milyon lira bir destek sağladık. Vatandaşlarımız, hizmete sunulan bu güzel mekanda dinleniyorlar. Vatandaşlarımız nefes alacakları bir parka kavuşmuş. İşte bugün burada gönül belediyeciliğin en güzel örneğine şahitlik ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Açılıştan sonra parkı dolaşan Bakan Varank ve beraberindekiler, çocuklara dondurma, kek ve meyve suyu dağıttı. Parkta dinlenen aileleri de ziyaret eden Bakan Varank, ailelerle birlikte oturup çay içtikten sonra parktan ayrıldı.

İskele Mahallesi’nde bulunan parkta düzenlenen açılış törenine Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra Van Valisi Dr. Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, Tuşba Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ile çalışanları ve vatandaşlar katıldı. İHA

Yorumlar (1)
SIRA BUNLARDA 2 saat önce
Şimdi de EDREMİT BELEDİYESİ Merit Otel- Ferit Melen Havaalanı arasındaki yüzlerce dönümlük alanları benzer şekilde sahil şeridi, park ve yeşil alan yapsın. İPEKYOLU BELEDİYESİ Ferit Melen Havaalanı - İskele Yaşar Kemal Parkı arasındaki binlerce dönümlük alanları eski Van Şehri sınırlarına kadar komple sahil şeridi, park ve yeşil alan haline getirsin. TUŞBA BELEDİYESİ de bugün açılışı yapılan parktan üniversite kampüsünün sınırına kadar binlerce dönümlük sahili ve açık alanları sahil şeridi, park ve yeşil alan olarak düzenlesin. Van'ın bu projeleri düşünmek ve konuşmak yerine yüzlerce iş makinası ve binlerce işçi, onlarca mimar ve mühendisle fiilen başlatmasında fayda var. Van şehri artık Van Gölü ile buluşsun. Vanlılar üniversiteden Edremit çıkışına kadar gölün sahil, kıyı ve açık alanlarında dolaşabilsin, oturabilsin, gölü izlemenin ve on binlerce ağacın altında binlerce dönüm yeşil alanın ve sosyal donatıların içinde oturabilsin. Bu proje Van'ı turistik bir merkez haline getirir. Tabi göldeki kirlilik, dere ve kanallardaki kirlilik de tamamiyle bitirilirse hem Van kazançlı çıkar, hem Van Gölü kurtulur, hem de geleceğe büyük bir miras bırakmış oluruz. Marka belediyecilik, hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği, vizyon projeler, mega hizmetler adına bunlar yapılırsa on yıllar, hatta yüz yıllarca Van bu projeleri asla unutmayacaktır. Dileriz 2022 Temmuz ayı ile birlikte bu çalışmalar başlamış olur.
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