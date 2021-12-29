Van’da hindi satışlarını ekonomik kriz vurdu!

Yeni yıla sayılı günler kala, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen hindiler, yetiştiricileri tarafından satışa çıkarıldı. Van'da da 15 kiloluk hindiler 200 TL’den alıcı buluyor. Van'da yaşayan Şeref Eliş, yılbaşı için beslediği hindileri satmaya başladı. Eliş, baktığı hindilerin ekonomik krizden dolayı satılmadığını belirtti. Buğdağ fiyatlarından da yakınan Eliş, 3 gündür satış yaptığını ve beslediği 11 hindiden sadece 2’sini sattığını dile getirdi. Eliş, hurdacılık yaptığını ve havaların soğumasıyla hindi yetiştirmeye karar verdiğini belirterek, “Hurdacılık yapıyordum. Hava soğuk olduğu için bahar gelene kadar hurdacılık yapmamaya karar verdim. Yılbaşı için hindi yetiştirip satmayı düşündüm. 11 tane hindi yetiştirdim. İş yok, ekmek parası kazanmak zorundayız” dedi.

‘Daha bir tane satamadım’

3 gündür satış yapmaya başladığını ifade eden Eliş, vatandaşların ekonomik krizden dolayı hindi almadıklarını vurguladı. Eliş, “3 gündür satışa başladım. 3 günde sadece 2 hindi satabildim. Daha 9 hindi satılmayı bekliyor. Sabahtan beri buradayım, daha bir tane bile satamadım. Farklı farklı yerlere gittim, belki satış yaparım diye ama yapamadım. Durumum kötü, satamıyorum. İnsanlar ekonomik krizden dolayı hindi alamıyor. Fiyat sorduklarında 200 TL deyince almaktan vazgeçiyorlar” şeklinde konuştu.

‘Buğday parası da çıkmıyor’

Eliş, buğday fiyatlarına da değinerek, “Şu an buğdayın kilosu 5 lirayı geçti. Günde 1 hindi 1 kilo buğday tüketirse ayda 150 TL yapıyor. Ben de 11 tane yetiştirdim, siz düşünün ne kadar gidiyor. Bir evin masrafını hindilere verdim. 200 TL deyince kimse almıyor. Buğday parası da çıkmıyor” dedi.

Fatma Polatan / WanHaber - ÖZEL