Van'da gösteri yapacaklardı! Büyükşehir'den yeni açıklama geldi
Anadolu Ateşi'nin Van Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla kentte yapacağı gösteri ileri bir tarihe ertelendi.
Van Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla kentte sahne alması beklenen Anadolu Ateşi Dans Topluluğu programı ileri bir tarihe ertelendi.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediyemiz tarafından yaz konserleri bünyesinde 3 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenecek olan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu programı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ertelenmiş olan programın yeni tarih ve saati resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır. Anlayışınızdan dolayı teşekkür ederiz” denildi.
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