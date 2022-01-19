Van'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yollar ulaşıma kapatıldı

Çatak ilçesinde etkili olan fırtına ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının eksi 18 dereceye düştüğü ilçede, Van-Çatak karayolunda oluşan yoğun sis ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi de yer yer 5 metreye kadar düştü.

Çatak Kaymakamlığının aldığı kararla saat 13.30’da Van-Çatak karayolu trafiğe kapatılırken, olumsuz bir durumun yaşanmaması için de emniyet ve jandarma personeli araçların geçişine izin vermiyor.

İlçe merkezinde polis araçlarından ve cami hoparlörlerinden yolun kapandığı olduğu anonsları yapıldı.