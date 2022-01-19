Van'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yollar ulaşıma kapatıldı
Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle karayolu ulaşıma kapatıldı.
Çatak ilçesinde etkili olan fırtına ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının eksi 18 dereceye düştüğü ilçede, Van-Çatak karayolunda oluşan yoğun sis ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi de yer yer 5 metreye kadar düştü.
Çatak Kaymakamlığının aldığı kararla saat 13.30’da Van-Çatak karayolu trafiğe kapatılırken, olumsuz bir durumun yaşanmaması için de emniyet ve jandarma personeli araçların geçişine izin vermiyor.
İlçe merkezinde polis araçlarından ve cami hoparlörlerinden yolun kapandığı olduğu anonsları yapıldı.
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|22
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|O
|P
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|42
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