Van’da engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye

Van Büyükşehir Belediyesi, düşük gelirli 12 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

GÜNCEL 31.01.2023, 12:03
Van’da engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, e-devlet kapısı ve bizzat başvuru yapan 6 çocuk ve 6 yetişkin olmak üzere 12 vatandaşa tekerlekli sandalye verdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğüne başvuru yapan vatandaşlara manuel tekerlekli sandalye verildi. Başvuruları büyük bir titizlikle değerlendirilen ailelerin yerinde tespitleri yapılarak, raporları komisyona sunuluyor. Yapılan değerlendirmelerin ardından özellikle düşük gelirli ailelere öncelik verilerek tekerlekli sandalye yardımı yapılıyor.

2023 yılı içerisinde başvurusu alınan 12 engelli vatandaşın tekerlekli sandalyeleri belediye Hizmet binasında teslim edildi.
Sandalyelerini teslim alan aileler büyük bir mutluluk yaşarken, engelli vatandaşların yanında olan ve her türlü desteği sağlayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’ya teşekkür ettiler.

Van Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında da 33 vatandaşa tekerlekli sandalye, 14 aileye ise medikal malzeme yardımında bulunmuştu.

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